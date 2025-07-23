Потери врага по состоянию на 23 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1246 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 045 220 человек.

Потери России в войне на 23 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июля потеряла:

личного состава – около 1 045 220 (+970) человек,

танков – 11 041 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 23 037 (+2) ед,

артиллерийских систем – 30 722 (+42) ед,

РСЗО – 1446 (+1) ед,

средства ПВО – 1199 (+0) ед,

самолетов – 421 (+0) ед,

вертолетов – 340 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) ед,

крылатые ракеты – 3533 (+0) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 56 041 (+88) ед,

специальная техника – 3935 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 23 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

27 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.

Кроме того, 18 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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