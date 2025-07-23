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Потери врага по состоянию на 23 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1246 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 045 220 человек.

Потери России в войне на 23 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 045 220 (+970) человек,
  • танков – 11 041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 037 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 30 722 (+42) ед,
  • РСЗО – 1446 (+1) ед,
  • средства ПВО – 1199 (+0) ед,
  • самолетов – 421 (+0) ед,
  • вертолетов – 340 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) ед,
  • крылатые ракеты – 3533 (+0) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 56 041 (+88) ед,
  • специальная техника – 3935 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 23 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 23 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 27 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.

Кроме того, 18 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 23 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько