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Потери врага по состоянию на 23 июля 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1246 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 045 220 человек.
Потери России в войне на 23 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июля потеряла:
- личного состава – около 1 045 220 (+970) человек,
- танков – 11 041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 23 037 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 30 722 (+42) ед,
- РСЗО – 1446 (+1) ед,
- средства ПВО – 1199 (+0) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед,
- вертолетов – 340 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) ед,
- крылатые ракеты – 3533 (+0) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 041 (+88) ед,
- специальная техника – 3935 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 23 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 27 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.
Кроме того, 18 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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