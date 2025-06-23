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Потери врага по состоянию на 23 июня 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1216 сутки полномасштабной войны составляют 1 012 500 человек.
Потери России в войне на 23 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июня потеряла:
- личного состава – около 1 012 500 (+1010) человек,
- танков – 10965 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 872 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 29 490 (+58) ед,
- РСЗО – 1423 (+2) ед,
- средства ПВО – 1188 (+0) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138) ед,
- крылатые ракеты – 3376 (+0) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127) ед,
- специальная техника – 3920 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 23 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 146 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
- 193 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 – сбиты, еще 3 – локационно потеряны;
- 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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