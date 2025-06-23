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Потери врага по состоянию на 23 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1216 сутки полномасштабной войны составляют 1 012 500 человек.

Потери России в войне на 23 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 012 500 (+1010) человек,
  • танков – 10965 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 872 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 29 490 (+58) ед,
  • РСЗО – 1423 (+2) ед,
  • средства ПВО – 1188 (+0) ед,
  • самолетов – 416 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138) ед,
  • крылатые ракеты – 3376 (+0) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127) ед,
  • специальная техника – 3920 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 23 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 23 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 146 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
  • 193 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 – сбиты, еще 3 – локационно потеряны;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 23 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько