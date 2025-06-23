Потери врага по состоянию на 23 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1216 сутки полномасштабной войны составляют 1 012 500 человек.

Потери России в войне на 23 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июня потеряла:

личного состава – около 1 012 500 (+1010) человек,

танков – 10965 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22 872 (+5) ед,

артиллерийских систем – 29 490 (+58) ед,

РСЗО – 1423 (+2) ед,

средства ПВО – 1188 (+0) ед,

самолетов – 416 (+0) ед,

вертолетов – 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138) ед,

крылатые ракеты – 3376 (+0) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127) ед,

специальная техника – 3920 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 23 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

146 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,

193 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 – сбиты, еще 3 – локационно потеряны;

5 крылатых ракет Искандер-К сбиты.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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