Потери врага по состоянию на 23 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1185 год полномасштабной войны составляют 978 700 человек.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Потери России в войне на 23 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:

личного состава – около 978 700 (+1050) человек,

танков ‒ 10841 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22575 (+1) ед,

артиллерийских систем – 28165 (+43) ед,

РСЗО – 1390 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36945 (+148),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 49407 (+139) ед,

специальная техника ‒ 3895 (+0)

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .