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Потери врага по состоянию на 23 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1185 год полномасштабной войны составляют 978 700 человек.
Потери России в войне на 23 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:
- личного состава – около 978 700 (+1050) человек,
- танков ‒ 10841 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22575 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 28165 (+43) ед,
- РСЗО – 1390 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36945 (+148),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49407 (+139) ед,
- специальная техника ‒ 3895 (+0)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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