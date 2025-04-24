Потери врага по состоянию на 24 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1156-е сутки полномасштабной войны составляют 945 330 человек.

Потери России в войне на 24 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 апреля потеряла:

личного состава – около 945 330 (+1060) человек,

танков ‒ 10 694 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 312 (+5) ед,

артиллерийских систем – 26 823 (+49) ед,

РСЗО – 1369 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1141 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134),

крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134) ед,

специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 24 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БпЛА типа Shahed;

68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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