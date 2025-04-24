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Потери врага по состоянию на 24 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1156-е сутки полномасштабной войны составляют 945 330 человек.
Потери России в войне на 24 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 апреля потеряла:
- личного состава – около 945 330 (+1060) человек,
- танков ‒ 10 694 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 312 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 26 823 (+49) ед,
- РСЗО – 1369 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1141 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134),
- крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134) ед,
- специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 24 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 31 крылатую ракету Х-101;
- 6 крылатых ракет Калибр;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 64 ударных БпЛА типа Shahed;
- 68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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