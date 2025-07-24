Потери врага по состоянию на 24 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1247 сутки полномасштабной войны составляют 1 046 270 человек.

Потери России в войне на 24 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июля потеряла:

личного состава – около 1046270 (+1050) человек;

танков – 11046 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23047 (+10) ед;

артиллерийских систем – 30746 (+24) ед;

РСЗО – 1446 (+0) ед;

средства ПВО – 1199 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 47638 (+86);

крылатые ракеты – 3533 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56137 (+96);

специальная техника – 3935 (+0);

Пораженные воздушные цели врага на 24 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

одну крылатую ракету Искандер-К;

90 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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