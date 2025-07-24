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Потери врага по состоянию на 24 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1247 сутки полномасштабной войны составляют 1 046 270 человек.

Потери России в войне на 24 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июля потеряла:

  • личного состава – около 1046270 (+1050) человек;
  • танков – 11046 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23047 (+10) ед;
  • артиллерийских систем – 30746 (+24) ед;
  • РСЗО – 1446 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1199 (+0) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47638 (+86);
  • крылатые ракеты – 3533 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 56137 (+96);
  • специальная техника – 3935 (+0);
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 24 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • одну крылатую ракету Искандер-К;
  • 90 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько