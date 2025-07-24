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Потери врага по состоянию на 24 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1247 сутки полномасштабной войны составляют 1 046 270 человек.
Потери России в войне на 24 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июля потеряла:
- личного состава – около 1046270 (+1050) человек;
- танков – 11046 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23047 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 30746 (+24) ед;
- РСЗО – 1446 (+0) ед;
- средства ПВО – 1199 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47638 (+86);
- крылатые ракеты – 3533 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56137 (+96);
- специальная техника – 3935 (+0);
Пораженные воздушные цели врага на 24 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- одну крылатую ракету Искандер-К;
- 90 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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