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Потери врага по состоянию на 24 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1217 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 013 700 человек.
Потери России в войне на 24 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июня потеряла:
- личного состава/personnel – около 1 013 700 (+1200) человек,
- танков – 10 966 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 879 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 29 511 (+21) ед,
- РСЗО – 1424 (+1) ед,
- средства ПВО – 1188 (+0) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198) ед,
- крылатые ракеты – 3388 (+12) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 961 (+100) ед,
- специальная техника – 3920 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 24 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 78 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.
Уточняется, что 63 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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