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Потери врага по состоянию на 24 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

дрон, война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1217 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 013 700 человек.

Потери России в войне на 24 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июня потеряла:

  • личного состава/personnel – около 1 013 700 (+1200) человек,
  • танков – 10 966 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 879 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 29 511 (+21) ед,
  • РСЗО – 1424 (+1) ед,
  • средства ПВО – 1188 (+0) ед,
  • самолетов – 416 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198) ед,
  • крылатые ракеты – 3388 (+12) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 961 (+100) ед,
  • специальная техника – 3920 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 24 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 78 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

Уточняется, что 63 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько