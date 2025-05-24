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Потери врага по состоянию на 24 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1186 сутки полномасштабной войны составляют 979 830 человек.
Потери России в войне на 24 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:
- личного состава – около 979830 (+1130) человек,
- танков ‒ 10852 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,
- артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,
- РСЗО – 1395 (+5) ед,
- средства ПВО ‒ 1169 (+2) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232) ед,
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специальная техника ‒ 3895 (+0) .
Пораженные воздушные цели врага на 24 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев);
- обезврежено 245 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны: 128 – сбиты огневыми средствами поражения, 117 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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