Потери врага по состоянию на 24 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1186 сутки полномасштабной войны составляют 979 830 человек.

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Потери России в войне на 24 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:

личного состава – около 979830 (+1130) человек,

танков ‒ 10852 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,

артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,

– 28201 (+36) ед, РСЗО – 1395 (+5) ед,

– 1395 (+5) ед, средства ПВО ‒ 1169 (+2) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

– 372 (+0) ед, вертолетов – 336 (+0) ед,

– 336 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232) ед,

специальная техника ‒ 3895 (+0) .



Пораженные воздушные цели врага на 24 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев);

обезврежено 245 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны: 128 – сбиты огневыми средствами поражения, 117 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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