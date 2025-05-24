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Потери врага по состоянию на 24 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1186 сутки полномасштабной войны составляют 979 830 человек.

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Потери России в войне на 24 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:

  • личного состава – около 979830 (+1130) человек,
  • танков ‒ 10852 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,
  • артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,  
  • РСЗО – 1395 (+5) ед,  
  • средства ПВО ‒ 1169 (+2) ед,  
  • самолетов – 372 (+0) ед,  
  • вертолетов – 336 (+0) ед,  
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),  
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),  
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,  
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232) ед,  
  • специальная техника ‒ 3895 (+0) .
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 24 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев);
  • обезврежено 245 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны: 128 – сбиты огневыми средствами поражения, 117 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко