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Потери врага по состоянию на 25 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1157-е сутки полномасштабной войны составляют 946,5 тысяч человек.
Потери России в войне на 25 апреля 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 апреля потеряла:
- личного состава – около 946 500 (+1170) человек;
- танков ‒ 10703 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 22315 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 26895 (+72) ед;
- РСЗО – 1372 (+3) ед;
- средства ПВО – 1144 (+3) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33779 (+119);
- крылатые ракеты – 3196 (+48);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 45906 (+151) ед;
- специальная техника – 3860 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 25 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
- 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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