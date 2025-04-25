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Потери врага по состоянию на 25 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1157-е сутки полномасштабной войны составляют 946,5 тысяч человек.

Потери России в войне на 25 апреля 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 апреля потеряла:

  • личного состава – около 946 500 (+1170) человек;
  • танков ‒ 10703 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 22315 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 26895 (+72) ед;
  • РСЗО – 1372 (+3) ед;
  • средства ПВО – 1144 (+3) ед;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 335 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33779 (+119);
  • крылатые ракеты – 3196 (+48);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 45906 (+151) ед;
  • специальная техника – 3860 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 25 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 25 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
  • 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 25 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько