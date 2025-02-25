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Потери врага по состоянию на 25 февраля 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1098-е сутки полномасштабной войны составляют 869530 человек.
Потери России в войне на 25 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 февраля потеряла:
- личного состава – около 869 530 (+1300) человек,
- танков ‒ 10 182 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 168 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 23 652 (+26) ед,
- РСЗО – 1299 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1083 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 767 (+122) ед,
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 582 (+138) ед,
- специальная техника ‒ 3759 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 25 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 6-ти крылатых ракет Х-101;
- 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.
- 79 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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