Потери врага по состоянию на 25 июня 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1218 сутки полномасштабной войны составляют 1 014 650 человек.

Потери России в войне на 25 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июня потеряла:

личного состава – около 1 014 650 (+950) человек,

танков – 10 967 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22 885 (+6) ед,

артиллерийских систем – 29 569 (+58) ед,

РСЗО – 1425 (+1) ед,

средства ПВО – 1188 (+0) ед,

самолетов – 416 (+0) ед,

вертолетов – 337 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131) ед,

крылатые ракеты – 3388 (+0) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123) ед,

специальная техника – 3920 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 25 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

52 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

Уточняется, что 32 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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