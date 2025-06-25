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Потери врага по состоянию на 25 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1218 сутки полномасштабной войны составляют 1 014 650 человек.
Потери России в войне на 25 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июня потеряла:
- личного состава – около 1 014 650 (+950) человек,
- танков – 10 967 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 885 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 29 569 (+58) ед,
- РСЗО – 1425 (+1) ед,
- средства ПВО – 1188 (+0) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131) ед,
- крылатые ракеты – 3388 (+0) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123) ед,
- специальная техника – 3920 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 25 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 52 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.
Уточняется, что 32 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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