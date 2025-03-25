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Потери врага по состоянию на 25 марта 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1126 сутки полномасштабной войны составляют 905 940 человек.
Потери России в войне на 25 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 марта потеряла:
- личного состава – около 905 940 (+1180) человек,
- танков ‒ 10 425 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 670 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 25 190 (+61) ед,
- РСЗО – 1341 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 1117 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 759 (+118),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41 824 (+98) ед,
- специальная техника ‒ 3785 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 25 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 78 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и центре страны.
- 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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