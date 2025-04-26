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Потери врага по состоянию на 26 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1158 сутки полномасштабной войны составляют 947 610 человек.
Потери России в войне на 26 апреля 2025
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 апреля потеряла:
- личного состава – около 947 610 (+1110) человек;
- танков ‒ 10711 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 22320 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 26965 (+70) ед;
- РСЗО – 1372 (+0) ед;
- средства ПВО – 1145 (+1) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118);
- крылатые ракеты – 3196 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 46051 (+145) ед;
- специальная техника – 3860 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 26 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
- 31 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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