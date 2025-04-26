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Потери врага по состоянию на 26 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1158 сутки полномасштабной войны составляют 947 610 человек.

Потери России в войне на 26 апреля 2025 

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 апреля потеряла:

  • личного состава – около 947 610 (+1110) человек;
  • танков ‒ 10711 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 22320 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 26965 (+70) ед;
  • РСЗО – 1372 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1145 (+1) ед;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 335 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118);
  • крылатые ракеты – 3196 (+0);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 46051 (+145) ед;
  • специальная техника – 3860 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 26 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 26 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
  • 31 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 26 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Бессараб