Потери врага по состоянию на 26 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1158 сутки полномасштабной войны составляют 947 610 человек.

Потери России в войне на 26 апреля 2025

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 апреля потеряла:

личного состава – около 947 610 (+1110) человек;

танков ‒ 10711 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 22320 (+5) ед;

артиллерийских систем – 26965 (+70) ед;

РСЗО – 1372 (+0) ед;

средства ПВО – 1145 (+1) ед;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 335 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118);

крылатые ракеты – 3196 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки ‒ 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 46051 (+145) ед;

специальная техника – 3860 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 26 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.

31 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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