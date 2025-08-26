Потери врага по состоянию на 26 августа 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1280 сутки полномасштабной войны составляют 1077830 человек.

Потери России в войне на 26 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 августа потеряла:

личного состав – близко 1077830 (+890) человек;

состав близко человек; танков – 11134 (+4) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23178 (+3) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 31979 (+33) ед;

систем ед; РСЗО – 1472 (+0) ед;

ед; средства ПВО – 1211 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 422 (+0) ед;

ед; вертолетов /helicopters – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 53442 (+95);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3598 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 59769 (+97);

техника и автоцистерны специальная техника – 3950 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 26 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 47 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

