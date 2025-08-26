Запланована подія 2

Читати українською

Потери врага по состоянию на 26 августа 2025 – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1280 сутки полномасштабной войны составляют 1077830 человек.

Потери России в войне на 26 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 августа потеряла:

  • личного   состав   близко   1077830 (+890) человек;
  • танков   – 11134 (+4) ед;
  • боевых   бронированных   машин   – 23178 (+3) ед;
  • артиллерийских   систем   – 31979 (+33) ед;
  • РСЗО   – 1472 (+0) ед;
  • средства   ПВО   – 1211 (+0)   ед;
  • самолетов   – 422 (+0) ед;
  • вертолетов  /helicopters – 340 (+0);
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 53442 (+95);
  • крылатые   ракеты   – 3598 (+0);
  • корабли   / катера   – 28 (+0);
  • подводные   лодки   – 1 (+0);
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 59769 (+97);
  • специальная техника – 3950 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 26 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 47 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько