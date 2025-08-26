- Тип
Потери врага по состоянию на 26 августа 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1280 сутки полномасштабной войны составляют 1077830 человек.
Потери России в войне на 26 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 августа потеряла:
- личного состав – близко 1077830 (+890) человек;
- танков – 11134 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23178 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 31979 (+33) ед;
- РСЗО – 1472 (+0) ед;
- средства ПВО – 1211 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов /helicopters – 340 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 53442 (+95);
- крылатые ракеты – 3598 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59769 (+97);
- специальная техника – 3950 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 26 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 47 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
