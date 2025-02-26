- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 26 февраля 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1099-е сутки полномасштабной войны составляют 870 700 человек.
Потери России в войне на 26 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 февраля потеряла:
- личного состава – около 870 700 (+1170) человек,
- танков ‒ 10 201 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 183 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 23 686 (+34) ед,
- РСЗО – 1299 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1085 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 961 (+194) ед,
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 702 (+120) ед,
- специальная техника ‒ 3759 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 26 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.
- 66 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно (без негативных последствий)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .