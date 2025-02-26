Потери врага по состоянию на 26 февраля 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1099-е сутки полномасштабной войны составляют 870 700 человек.

Потери России в войне на 26 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 февраля потеряла:

личного состава – около 870 700 (+1170) человек,

танков ‒ 10 201 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 183 (+15) ед,

артиллерийских систем – 23 686 (+34) ед,

РСЗО – 1299 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1085 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 961 (+194) ед,

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 38 702 (+120) ед,

специальная техника ‒ 3759 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 26 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

66 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно (без негативных последствий)

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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