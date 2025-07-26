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Потери врага по состоянию на 26 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

потери
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1249 сутки полномасштабной войны составляют 1048330 человек.

Потери России в войне на 26 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 июля потеряла:

  • личного состава – около 1048330 (+1080) человек;
  • танков – 11056 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 23059 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 30812 (+35) ед;
  • РСЗО – 1448 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1201 (+0) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47959 (+125);
  • крылатые ракеты – 3535 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 56 371 (+158);
  • специальная техника – 3935 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 26 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко