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Потери врага по состоянию на 26 июля 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1249 сутки полномасштабной войны составляют 1048330 человек.
Потери России в войне на 26 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 июля потеряла:
- личного состава – около 1048330 (+1080) человек;
- танков – 11056 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23059 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 30812 (+35) ед;
- РСЗО – 1448 (+2) ед;
- средства ПВО – 1201 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47959 (+125);
- крылатые ракеты – 3535 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 371 (+158);
- специальная техника – 3935 (+0)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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