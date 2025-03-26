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Потери врага по состоянию на 26 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1280 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1127 сутки полномасштабной войны составляют 907 220 человек.
Потери России в войне на 26 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 марта потеряла:
- личного состава – около 907 220 (+1280) человек,
- танков ‒ 10 430 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 685 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 25 207 (+17) ед,
- РСЗО – 1341 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1117 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 818 (+59),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41 901 (+77) ед,
- специальная техника ‒ 3786 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 26 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и центре страны.
- 48 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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