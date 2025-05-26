Потери врага по состоянию на 26 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1188 день полномасштабной войны составляют 981 850 человек.

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Потери России в войне на 26 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 мая потеряла:

личного состава – около 981 850 (+1000) человек,

танков ‒ 10 858 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 641 (+8) ед,

артиллерийских систем – 28 320 (+51) ед,

РСЗО – 1397 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1171 (+2) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 631 (+264),

крылатые ракеты – 3256 (+53),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 49 843 (+92) ед,

специальная техника ‒ 3902 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 26 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

9 крылатых ракет Х-101,

288 враждебных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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