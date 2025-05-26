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Потери врага по состоянию на 26 мая 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1188 день полномасштабной войны составляют 981 850 человек.

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Потери России в войне на 26 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 мая потеряла:

  • личного состава – около 981 850 (+1000) человек,
  • танков ‒ 10 858 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 641 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 28 320 (+51) ед,
  • РСЗО – 1397 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1171 (+2) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 631 (+264),
  • крылатые ракеты – 3256 (+53),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 843 (+92) ед,
  • специальная техника ‒ 3902 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 26 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 26 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 9 крылатых ракет Х-101,
  • 288 враждебных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 26 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько