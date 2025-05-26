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Потери врага по состоянию на 26 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1188 день полномасштабной войны составляют 981 850 человек.
Потери России в войне на 26 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 мая потеряла:
- личного состава – около 981 850 (+1000) человек,
- танков ‒ 10 858 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 641 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 28 320 (+51) ед,
- РСЗО – 1397 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1171 (+2) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 631 (+264),
- крылатые ракеты – 3256 (+53),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 843 (+92) ед,
- специальная техника ‒ 3902 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 26 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 9 крылатых ракет Х-101,
- 288 враждебных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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