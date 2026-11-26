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Потери врага по состоянию на 26 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 319 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1737 сутки полномасштабной войны составляют 1 645 899 человек.
Потери России в войне на 26 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 645 899 (+2 319) человек;
- танков – 12 512 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 992 (+18);
- артиллерийские системы – 52 825 (+24);
- РСЗО – 2 304 (+3);
- средств ПВО – 1771 (+2);
- самолетов – 456 (+4);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 3229 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 621 002 (+989);
- крылатых ракет – 5 278 (+0);
- кораблей/катеров – 36 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 180094 (+495);
- специальной техники – 4 943 (+6).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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