ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 319 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1737 сутки полномасштабной войны составляют 1 645 899 человек.

Потери России в войне на 26 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 ноября потеряла:

личного состава – около 1 645 899 (+2 319) человек;

танков – 12 512 (+5);

боевых бронированных машин – 25 992 (+18);

артиллерийские системы – 52 825 (+24);

РСЗО – 2 304 (+3);

средств ПВО – 1771 (+2);

самолетов – 456 (+4);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 3229 (+9);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 621 002 (+989);

крылатых ракет – 5 278 (+0);

кораблей/катеров – 36 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 180094 (+495);

специальной техники – 4 943 (+6).

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.