Потери врага по состоянию на 27 августа 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1281 день полномасштабной войны составляют 1 078 750 человек.
Потери России в войне на 27 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 августа потеряла:
- личного состава – около 1078750 (+920) человек;
- танков – 11135 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23178 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 32024 (+45) ед;
- РСЗО – 1472 (+0) ед;
- средства ПВО – 1212 (+1) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194);
- крылатые ракеты – 3598 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59 887 (+118);
- специальная техника – 3950 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 27 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 74 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
