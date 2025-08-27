Потери врага по состоянию на 27 августа 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1281 день полномасштабной войны составляют 1 078 750 человек.

Потери России в войне на 27 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 августа потеряла:

личного состава – около 1078750 (+920) человек;

танков – 11135 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23178 (+0) ед;

артиллерийских систем – 32024 (+45) ед;

РСЗО – 1472 (+0) ед;

средства ПВО – 1212 (+1) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194);

крылатые ракеты – 3598 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 59 887 (+118);

специальная техника – 3950 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 27 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 74 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

