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Потери врага по состоянию на 27 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1100-е сутки полномасштабной войны составляют 871 850 человек.
Потери России в войне на 27 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля потеряла:
- личного состава – около 871 850 (+1150) человек,
- танков ‒ 10 209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 196 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 23 755 (+69) ед,
- РСЗО – 1299 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1086 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 102 (+141) ед,
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 842 (+140) ед,
- специальная техника ‒ 3760 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 27 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 90-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
- 72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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