Потери врага по состоянию на 27 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1100-е сутки полномасштабной войны составляют 871 850 человек.

Потери России в войне на 27 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля потеряла:

личного состава – около 871 850 (+1150) человек,

танков ‒ 10 209 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 196 (+13) ед,

артиллерийских систем – 23 755 (+69) ед,

РСЗО – 1299 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1086 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 102 (+141) ед,

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 38 842 (+140) ед,

специальная техника ‒ 3760 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 27 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

90-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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