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Потери врага по состоянию на 27 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1220 сутки полномасштабной войны составляют 1016720 человек.

Потери России в войне на 27 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 016 720 (+970) человек,
  • танков ‒ 10969 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22896 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 29630 (+13) ед,
  • РСЗО – 1425 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1188 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 416 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87),
  • крылатые ракеты ‒ 3388 (+0),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53284 (+89) ед,
  • специальная техника – 3921 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 27 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 27 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было обезврежено 365 средств воздушного нападения противника – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локационно потеряно, а именно:

  • 211 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит, 148 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 6 крылатых ракет "Калибр" – сбиты.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 27 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько