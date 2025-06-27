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Потери врага по состоянию на 27 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1220 сутки полномасштабной войны составляют 1016720 человек.
Потери России в войне на 27 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июня потеряла:
- личного состава – около 1 016 720 (+970) человек,
- танков ‒ 10969 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22896 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 29630 (+13) ед,
- РСЗО – 1425 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1188 (+0) ед,
- самолетов ‒ 416 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87),
- крылатые ракеты ‒ 3388 (+0),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53284 (+89) ед,
- специальная техника – 3921 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 27 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было обезврежено 365 средств воздушного нападения противника – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локационно потеряно, а именно:
- 211 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит, 148 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 6 крылатых ракет "Калибр" – сбиты.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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