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Потери врага по состоянию на 27 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1670 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1128-е сутки полномасштабной войны составляют 908 890 человек.
Потери России в войне на 27 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 марта потеряла:
- личного состава – около 908 890 (+1670) человек,
- танков ‒ 10 438 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 701 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 25 265 (+58) ед,
- РСЗО – 1343 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1118 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 926 (+108),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42 070 (+169) ед,
- специальная техника ‒ 3787 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 27 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и центре страны.
- 26 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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