Потери врага по состоянию на 27 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1189 день полномасштабной войны составляют 982 840 человек.

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Потери России в войне на 27 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 мая потеряла:

личного состава – около 982 840 (+990) человек,

танков ‒ 10 860 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 642 (+1) ед,

артиллерийских систем – 28 337 (+17) ед,

РСЗО – 1397 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 853 (+222),

крылатые ракеты – 3265 (+9),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 49 907 (+64) ед,

специальная техника ‒ 3902 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 27 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

43 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.

Уточняется, что 35 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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