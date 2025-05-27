- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 27 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1189 день полномасштабной войны составляют 982 840 человек.
Потери России в войне на 27 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 мая потеряла:
- личного состава – около 982 840 (+990) человек,
- танков ‒ 10 860 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 642 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 28 337 (+17) ед,
- РСЗО – 1397 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 853 (+222),
- крылатые ракеты – 3265 (+9),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 907 (+64) ед,
- специальная техника ‒ 3902 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 27 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 43 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.
Уточняется, что 35 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .