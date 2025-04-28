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Потери врага по состоянию на 28 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских окккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1160-е сутки полномасштабной войны составляют 949 800 человек.
Потери России в войне на 28 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:
- личного состава – около 949 800 (+1160) человек,
- танков ‒ 10 723 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 338 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 27 038 (+31) ед,
- РСЗО – 1373 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1145 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 083 (+72),
- крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 292 (+105) ед,
- специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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