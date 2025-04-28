Потери врага по состоянию на 28 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских окккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1160-е сутки полномасштабной войны составляют 949 800 человек.

Потери России в войне на 28 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:

личного состава – около 949 800 (+1160) человек,

танков ‒ 10 723 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 338 (+13) ед,

артиллерийских систем – 27 038 (+31) ед,

РСЗО – 1373 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1145 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 083 (+72),

крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 46 292 (+105) ед,

специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .