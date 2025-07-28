- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 28 июля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1251-е сутки полномасштабной войны составляют 1050250 человек.
Потери России в войне на 28 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 июля потеряла:
- личного состава – около 1050250 (+1000) человек;
- танков – 11061 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23064 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30826 (+4) ед;
- РСЗО – 1450 (+1) ед;
- средства ПВО – 1201 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48393 (+235);
- крылатые ракеты – 3546 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 596 (+103);
- специальная техника – 3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 28 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 309 ударных БпЛА;
- 2 крылатые ракеты Х-101.
Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.