Потери врага по состоянию на 28 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1251-е сутки полномасштабной войны составляют 1050250 человек.

Потери России в войне на 28 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 июля потеряла:

личного состава – около 1050250 (+1000) человек;

танков – 11061 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23064 (+1) ед;

артиллерийских систем – 30826 (+4) ед;

РСЗО – 1450 (+1) ед;

средства ПВО – 1201 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48393 (+235);

крылатые ракеты – 3546 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56 596 (+103);

специальная техника – 3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 28 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

309 ударных БпЛА;

2 крылатые ракеты Х-101.

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.