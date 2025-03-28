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Потери врага по состоянию на 28 марта 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1860 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1129-е сутки полномасштабной войны составляют 910 750 человек.
Потери России в войне на 28 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 марта потеряла:
- личного состава – около 910750 (+1860) человек,
- танков ‒ 10455 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21762 (+61) ед,
- артиллерийских систем – 25387 (+122) ед,
- РСЗО – 1344 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1119 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42280 (+210) ед,
- специальная техника – 3787 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 28 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 89 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны.
- 51 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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