- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 28 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1190 сутки полномасштабной войны составляют 983890 человек.
Потери России в войне на 28 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 мая потеряла:
- личного состава – около 983 890 (+1050) человек,
- танков ‒ 10 864 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 644 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 355 (+18) ед,
- РСЗО – 1397 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 918 (+65),
- крылатые ракеты – 3265 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 959 (+52) ед,
- специальная техника ‒ 3902 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 28 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 71 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны
Уточняется, что 34 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .