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Потери врага по состоянию на 28 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 825 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1739 сутки полномасштабной войны составляют 1 650 986 человек.
Потери России в войне на 28 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 ноября потеряла:
- Личный состав около 1 650 986 (+2 825) человек,
- Танки: 12 517 (+3),
- Боевые бронированные машины: 26 038 (+35),
- Артиллерийские системы: 52 900 (+42),
- РСЗО: 2 312 (+6),
- Средства ПВО: 1782 (+10),
- Самолеты: 456,
- Вертолеты: 356,
- Наземные робототехнические комплексы: 3 253 (+10),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 623 676 (+1 359),
- Крылатые ракеты: 5 278,
- Корабли и катера: 36,
- Подводные лодки: 2,
- Автомобильная техника и автоцистерны: 181 327 (+575),
- Специальная техника: 4 958 (+7).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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