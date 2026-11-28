ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 825 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1739 сутки полномасштабной войны составляют 1 650 986 человек.

Потери России в войне на 28 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 ноября потеряла:

Личный состав около 1 650 986 (+2 825) человек,

Танки: 12 517 (+3),

Боевые бронированные машины: 26 038 (+35),

Артиллерийские системы: 52 900 (+42),

РСЗО: 2 312 (+6),

Средства ПВО: 1782 (+10),

Самолеты: 456,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 253 (+10),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 623 676 (+1 359),

Крылатые ракеты: 5 278,

Корабли и катера: 36,

Подводные лодки: 2,

Автомобильная техника и автоцистерны: 181 327 (+575),

Специальная техника: 4 958 (+7).

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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