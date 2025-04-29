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Потери врага по состоянию на 29 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1161-е сутки полномасштабной войны составляют 950 860 человек.
Потери России в войне на 29 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:
- личного состава – около 950 860 (+1060) человек,
- танков ‒ 10 728 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 352 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 27 080 (+42) ед,
- РСЗО – 1373 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1146 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 177 (+94),
- крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 432 (+140) ед,
- специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 29 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;
- 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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