Потери врага по состоянию на 29 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1161-е сутки полномасштабной войны составляют 950 860 человек.

Потери России в войне на 29 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:

личного состава – около 950 860 (+1060) человек,

танков ‒ 10 728 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 352 (+14) ед,

артиллерийских систем – 27 080 (+42) ед,

РСЗО – 1373 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1146 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 177 (+94),

крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 46 432 (+140) ед,

специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 29 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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