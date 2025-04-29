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Потери врага по состоянию на 29 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1161-е сутки полномасштабной войны составляют 950 860 человек.

Потери России в войне на 29 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:

  • личного состава – около 950 860 (+1060) человек,
  • танков ‒ 10 728 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 352 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 27 080 (+42) ед,
  • РСЗО – 1373 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1146 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 177 (+94),
  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 432 (+140) ед,
  • специальная техника ‒ 3860 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 29 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 29 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;
  • 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько