Потери врага по состоянию на 29 августа 2025 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1282 сутки полномасштабной войны составляют 1080480 человек.

Потери России в войне на 29 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 августа потеряла:

  • личного состава – около 1080480 (+850) человек
  • танков – 11143 (+4) ед
  • боевых бронированных машин – 23191 (+6) ед
  • артиллерийских систем – 32125 (+61) ед
  • РСЗО – 1476 (+2) ед
  • средства ПВО – 1213 (+1) ед
  • самолетов – 422 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414)
  • крылатые ракеты – 3626 (+28)
  • корабли/катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 60116 (+109)
  • специальная техника – 3952 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 29 августа 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 29 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 46 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 29 августа 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько