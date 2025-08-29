Потери врага по состоянию на 29 августа 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1282 сутки полномасштабной войны составляют 1080480 человек.

Потери России в войне на 29 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 августа потеряла:

личного состава – около 1080480 (+850) человек

танков – 11143 (+4) ед

боевых бронированных машин – 23191 (+6) ед

артиллерийских систем – 32125 (+61) ед

РСЗО – 1476 (+2) ед

средства ПВО – 1213 (+1) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414)

крылатые ракеты – 3626 (+28)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 60116 (+109)

специальная техника – 3952 (+0)

Пораженные воздушные цели врага на 29 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

46 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

