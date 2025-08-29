- Тип
Потери врага по состоянию на 29 августа 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1282 сутки полномасштабной войны составляют 1080480 человек.
Потери России в войне на 29 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 августа потеряла:
- личного состава – около 1080480 (+850) человек
- танков – 11143 (+4) ед
- боевых бронированных машин – 23191 (+6) ед
- артиллерийских систем – 32125 (+61) ед
- РСЗО – 1476 (+2) ед
- средства ПВО – 1213 (+1) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414)
- крылатые ракеты – 3626 (+28)
- корабли/катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 60116 (+109)
- специальная техника – 3952 (+0)
Пораженные воздушные цели врага на 29 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 46 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
