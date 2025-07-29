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Потери врага по состоянию на 29 июля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1252-е сутки полномасштабной войны составляют 1 051 300 человек.
Потери России в войне на 29 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 июля потеряла:
- личного состава – около 1051300 (+1050) человек;
- танков – 11065 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23064 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 30865 (+39) ед;
- РСЗО – 1451 (+1) ед;
- средства ПВО – 1202 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48585 (+192);
- крылатые ракеты –3548 (+2);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 687 (+91);
- специальная техника – 3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 29 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбиты/подавлены 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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