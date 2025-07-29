Потери врага по состоянию на 29 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1252-е сутки полномасштабной войны составляют 1 051 300 человек.

Потери России в войне на 29 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 июля потеряла:

личного состава – около 1051300 (+1050) человек;

танков – 11065 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23064 (+0) ед;

артиллерийских систем – 30865 (+39) ед;

РСЗО – 1451 (+1) ед;

средства ПВО – 1202 (+1) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48585 (+192);

крылатые ракеты –3548 (+2);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56 687 (+91);

специальная техника – 3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 29 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбиты/подавлены 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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