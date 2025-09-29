- Тип
Потери врага по состоянию на 29 сентября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1314 сутки полномасштабной войны составляют 1 109 590 человек.
Потери России в войне на 29 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 сентября потеряла:
- личного состава – около 1109590 (+1080) человек;
- танков – 11218 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23290 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 33284 (+53) ед;
- РСЗО – 1504 (+1) ед;
- средства ПВО – 1224 (+1) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65002 (+617);
- крылатые ракеты – 3790 (+43);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63151 (+111);
- специальная техника – 3979 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 29 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
