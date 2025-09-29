Потери врага по состоянию на 29 сентября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1314 сутки полномасштабной войны составляют 1 109 590 человек.

Потери России в войне на 29 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 сентября потеряла:

личного состава – около 1109590 (+1080) человек;

танков – 11218 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 23290 (+0) ед;

артиллерийских систем – 33284 (+53) ед;

РСЗО – 1504 (+1) ед;

средства ПВО – 1224 (+1) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65002 (+617);

крылатые ракеты – 3790 (+43);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63151 (+111);

специальная техника – 3979 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 29 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.