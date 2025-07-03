Потери врага по состоянию на 3 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1226 сутки полномасштабной войны составляют 1023090 человек.

Потери России в войне на 3 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июля потеряла:

личного состава – около 1 023 090 (+1000) человек,

танков – 10 986 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22 936 (+5) ед,

артиллерийских систем – 29 815 (+21) ед,

РСЗО – 1427 (+0) ед,

средства ПВО – 1191 (+0) ед,

самолетов – 420 (+0) ед,

вертолетов – 340 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 098 (+85) ед,

крылатые ракеты – 3436 (+0) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 53 887 (+101) ед,

специальная техника – 3922 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 3 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

40 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны.

Уточняется, что 22 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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