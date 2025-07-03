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Потери врага по состоянию на 3 июля 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1226 сутки полномасштабной войны составляют 1023090 человек.
Потери России в войне на 3 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июля потеряла:
- личного состава – около 1 023 090 (+1000) человек,
- танков – 10 986 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 936 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 29 815 (+21) ед,
- РСЗО – 1427 (+0) ед,
- средства ПВО – 1191 (+0) ед,
- самолетов – 420 (+0) ед,
- вертолетов – 340 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 098 (+85) ед,
- крылатые ракеты – 3436 (+0) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 887 (+101) ед,
- специальная техника – 3922 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 3 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 40 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны.
Уточняется, что 22 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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