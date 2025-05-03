Потери врага по состоянию на 3 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1165 г. сутки полномасштабной войны составляют 955 470 человек.

Потери России в войне на 3 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 мая потеряла:

личного состава – около 955470 (+1170) человек;

танков ‒ 10745 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 22369 (+0) ед;

артиллерийских систем – 27234 (+48) ед;

РСЗО – 1375 (+0) ед;

средства ПВО – 1153 (+1) ед;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 335 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126);

крылатые ракеты – 3197 (+1);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 47003 (+121) ед;

специальная техника – 3870 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 2 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;

73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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