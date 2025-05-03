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Потери врага по состоянию на 3 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1165 г. сутки полномасштабной войны составляют 955 470 человек.
Потери России в войне на 3 мая 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 мая потеряла:
- личного состава – около 955470 (+1170) человек;
- танков ‒ 10745 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 22369 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 27234 (+48) ед;
- РСЗО – 1375 (+0) ед;
- средства ПВО – 1153 (+1) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126);
- крылатые ракеты – 3197 (+1);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 47003 (+121) ед;
- специальная техника – 3870 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 2 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;
- 73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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