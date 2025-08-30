Потери врага по состоянию на 30 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1284 сутки полномасштабной войны составляют 1 081 330 человек.

Потери России в войне на 30 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 августа потеряла:

личного состава – около 1081330 (+850) человек;

танков – 11149 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23210 (+19) ед;

артиллерийских систем – 32172 (+47) ед;

РСЗО – 1476 (+0) ед;

средства ПВО – 1213 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 54691 (+316);

крылатые ракеты – 3626 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 60222 (+106);

специальная техника – 3952 (+0);

Пораженные воздушные цели врага на 30 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

510 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

