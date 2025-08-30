- Тип
Потери врага по состоянию на 30 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1284 сутки полномасштабной войны составляют 1 081 330 человек.
Потери России в войне на 30 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 августа потеряла:
- личного состава – около 1081330 (+850) человек;
- танков – 11149 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23210 (+19) ед;
- артиллерийских систем – 32172 (+47) ед;
- РСЗО – 1476 (+0) ед;
- средства ПВО – 1213 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 54691 (+316);
- крылатые ракеты – 3626 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 60222 (+106);
- специальная техника – 3952 (+0);
Пораженные воздушные цели врага на 30 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 510 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.
Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
