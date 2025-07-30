Потери врага по состоянию на 30 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1253 сутки полномасштабной войны составляют 1052190 человек.

Потери России в войне на 30 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июля потеряла:

личного состава – около 1052190 (+890) человек;

танков – 11066 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23065 (+1) ед;

артиллерийских систем – 30895 (+30) ед;

РСЗО – 1451 (+0) ед;

средства ПВО – 1202 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48685 (+100);

крылатые ракеты – 3548 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56754 (+67);

специальная техника – 3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 30 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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