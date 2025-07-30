- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 30 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1253 сутки полномасштабной войны составляют 1052190 человек.
Потери России в войне на 30 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июля потеряла:
- личного состава – около 1052190 (+890) человек;
- танков – 11066 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23065 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30895 (+30) ед;
- РСЗО – 1451 (+0) ед;
- средства ПВО – 1202 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48685 (+100);
- крылатые ракеты – 3548 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56754 (+67);
- специальная техника – 3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 30 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .