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Потери врага по состоянию на 30 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1223 сутки полномасштабной войны составляют 1 020 010 человек.

Потери России в войне на 30 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июня потеряла:

  • личного состава – около 1020010 (+1070) человек
  • танков – 10980 (+4) ед
  • боевых бронированных машин – 22922 (+7) ед
  • артиллерийских систем — 29718 (+29) ед
  • РСЗО – 1427 (+2) ед
  • средства ПВО – 1190 (+1) ед
  • самолетов – 420 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+3) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42796 (+172)
  • крылатые ракеты – 3436 (+42)
  • корабли/катера – 28 (+0) ед
  • подводные лодки – 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53593 (+85) ед
  • специальная техника – 3921 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 30 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 30 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 74 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 64 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 30 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько