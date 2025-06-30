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Потери врага по состоянию на 30 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1223 сутки полномасштабной войны составляют 1 020 010 человек.
Потери России в войне на 30 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июня потеряла:
- личного состава – около 1020010 (+1070) человек
- танков – 10980 (+4) ед
- боевых бронированных машин – 22922 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29718 (+29) ед
- РСЗО – 1427 (+2) ед
- средства ПВО – 1190 (+1) ед
- самолетов – 420 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+3) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42796 (+172)
- крылатые ракеты – 3436 (+42)
- корабли/катера – 28 (+0) ед
- подводные лодки – 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53593 (+85) ед
- специальная техника – 3921 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 30 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 74 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.
Уточняется, что 64 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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