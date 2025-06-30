Потери врага по состоянию на 30 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1223 сутки полномасштабной войны составляют 1 020 010 человек.

Потери России в войне на 30 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июня потеряла:

личного состава – около 1020010 (+1070) человек

танков – 10980 (+4) ед

боевых бронированных машин – 22922 (+7) ед

артиллерийских систем — 29718 (+29) ед

РСЗО – 1427 (+2) ед

средства ПВО – 1190 (+1) ед

самолетов – 420 (+0) ед

вертолетов – 340 (+3) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42796 (+172)

крылатые ракеты – 3436 (+42)

корабли/катера – 28 (+0) ед

подводные лодки – 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 53593 (+85) ед

специальная техника – 3921 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 30 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

74 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 64 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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