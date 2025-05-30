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Потери врага по состоянию на 30 мая 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1192 сутки полномасштабной войны составляют 986 080 человек.
Потери России в войне на 30 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 мая потеряла:
- личного состава – около 986 080 (+1140) человек,
- танков ‒ 10 865 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 647 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 421 (+35) ед,
- РСЗО – 1398 (+1) ед,
- средства ПВО ‒1172 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня –38070 (+71),
- крылатые ракеты ‒3265 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50 089 (+74) ед,
- специальная техника – 3902 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 30 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 56 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.
Уточняется, что 26 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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