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Потери врага по состоянию на 31 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

война, потери врага
ВСУ ликвидировали 1250 российских окупантов / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1192-е сутки полномасштабной войны составляют 987 330 человек.

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Потери России в войне на 30 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 мая потеряла:

  • личного состава – около 987330 (+1250) человек,
  • танков ‒ 10867 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22652 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 28475 (+54) ед,
  • РСЗО – 1400 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1173 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145),
  • крылатые ракеты – 3265 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50198 (+109) ед,
  • специальная техника – 3902 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 31 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 31 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 69 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 42 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 31 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко