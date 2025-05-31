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Потери врага по состоянию на 31 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1192-е сутки полномасштабной войны составляют 987 330 человек.
Потери России в войне на 30 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 мая потеряла:
- личного состава – около 987330 (+1250) человек,
- танков ‒ 10867 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22652 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 28475 (+54) ед,
- РСЗО – 1400 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1173 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145),
- крылатые ракеты – 3265 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50198 (+109) ед,
- специальная техника – 3902 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 31 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 69 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 42 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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