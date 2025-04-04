Потери врага по состоянию на 4 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1380 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1136-е сутки полномасштабной войны составляют 920 950 человек.

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Потери России в войне на 4 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 апреля потеряла:

личного состава – около 920950 (+1380) человек,

танков ‒ 10528 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21932 (+30) ед,

артиллерийских систем – 25663 (+38) ед,

РСЗО – 1349 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 31669 (+72),

крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42841 (+66) ед,

специальная техника – 3787 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 4 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.

22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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