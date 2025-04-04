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Потери врага по состоянию на 4 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1380 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1136-е сутки полномасштабной войны составляют 920 950 человек.
Потери России в войне на 4 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 апреля потеряла:
- личного состава – около 920950 (+1380) человек,
- танков ‒ 10528 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21932 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 25663 (+38) ед,
- РСЗО – 1349 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31669 (+72),
- крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42841 (+66) ед,
- специальная техника – 3787 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 4 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.
- 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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