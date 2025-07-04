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Потери врага по состоянию на 4 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

дрон, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1227 сутки полномасштабной войны составляют 1024210 человек.

Потери России в войне на 4 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июля потеряла:

  • личного состава – около 1024210 (+1120) человек
  • танков – 10988 (+2) ед
  • боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед
  • артиллерийских систем – 29865 (+50) ед
  • РСЗО – 1428 (+1) ед
  • средства ПВО – 1191 (+0) ед
  • самолетов – 420 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)
  • крылатые ракеты – 3436 (+0)
  • корабли/катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)
  • специальная техника – 3925 (+3)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 4 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами, 208 – локационно потеряны, а именно:

  • 268 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 4 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько