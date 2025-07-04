Потери врага по состоянию на 4 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1227 сутки полномасштабной войны составляют 1024210 человек.

Потери России в войне на 4 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июля потеряла:

личного состава – около 1024210 (+1120) человек

танков – 10988 (+2) ед

боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед

артиллерийских систем – 29865 (+50) ед

РСЗО – 1428 (+1) ед

средства ПВО – 1191 (+0) ед

самолетов – 420 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)

крылатые ракеты – 3436 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)

специальная техника – 3925 (+3)

Пораженные воздушные цели врага на 4 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами, 208 – локационно потеряны, а именно:

268 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

2 крылатые ракеты Искандер-К.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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