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Потери врага по состоянию на 4 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1340 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1105-е сутки полномасштабной войны составляют 879 410 человек.
Потери России в войне на 4 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 марта потеряла:
- личного состава – около 879 410 (+1340) человек,
- танков ‒ 10 255 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 298 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 24 064 (+45) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1094 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 741 (+86),
- крылатые ракеты – 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 428 (+101) ед,
- специальная техника – 3768 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 4 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
- 32 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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