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Потери врага по состоянию на 4 марта 2025 – Генштаб ВСУ

война, потери врага, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1340 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1105-е сутки полномасштабной войны составляют 879 410 человек.

Потери России в войне на 4 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 марта потеряла:

  • личного состава – около 879 410 (+1340) человек,
  • танков ‒ 10 255 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 298 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 24 064 (+45) ед,
  • РСЗО – 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1094 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 741 (+86),
  • крылатые ракеты – 3085 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 428 (+101) ед,
  • специальная техника – 3768 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 4 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
  • 32 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 4 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько