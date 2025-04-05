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Потери врага по состоянию на 5 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1390 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1137-е сутки полномасштабной войны составляют 922 340 человек.
Потери России в войне на 5 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 апреля потеряла:
- танков ‒ 10541 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21952 (+20) ед,
- артиллерийских систем 25730 (+67) ед,
- РСЗО – 1350 (+1) ед,средства ПВО ‒ 1124 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31778 (+105),
- крылатые ракеты ‒ 3130 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 42954 (+113) ед,
- специальная техника – 3788 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 5 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 51 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
- 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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