Потери врага по состоянию на 5 марта 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1106-е сутки полномасштабной войны составляют 880 660 человек.

Потери России в войне на 5 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 марта потеряла:

личного состава – около 880 660 (+1250) человек,

танков ‒ 10 256 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 304 (+6) ед,

артиллерийских систем – 24 087 (+23) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1094 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84) ед,

специальная техника – 3769 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 5 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

115 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

55 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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