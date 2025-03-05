- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 5 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1106-е сутки полномасштабной войны составляют 880 660 человек.
Потери России в войне на 5 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 марта потеряла:
- личного состава – около 880 660 (+1250) человек,
- танков ‒ 10 256 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 304 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 24 087 (+23) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1094 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108),
- крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84) ед,
- специальная техника – 3769 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 5 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 115 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
- 55 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .