Потери врага по состоянию на 5 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 810 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1290 сутки полномасштабной войны составляют 1086220 человек.

Потери России в войне на 5 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 сентября потеряла:

личного состава – около 1086220 (+810) человек;

танков – 11159 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23243 (+2) ед;

артиллерийских систем – 32435 (+50) ед;

РСЗО – 1480 (+1) ед;

средства ПВО – 1216 (+1) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56267 (+222);

крылатые ракеты – 3686 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 60831 (+139);

специальная техника – 3956 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 5 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

121 враждебный БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

