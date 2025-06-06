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Потери врага по состоянию на 6 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1199 сутки полномасштабной войны составляют 993 910 человек.

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Потери России в войне на 6 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 июня потеряла:

  • личного состава – около 993910 (+1160) человек,
  • танков ‒ 10889 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22685 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 28794 (+44) ед,
  • РСЗО – 1406 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1180 (+3) ед,
  • самолетов – 413 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174),
  • крылатые ракеты – 3271 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50913 (+101) ед,
  • специальная техника ‒ 3907 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 6 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько