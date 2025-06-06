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Потери врага по состоянию на 6 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1199 сутки полномасштабной войны составляют 993 910 человек.
Потери России в войне на 6 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 июня потеряла:
- личного состава – около 993910 (+1160) человек,
- танков ‒ 10889 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22685 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 28794 (+44) ед,
- РСЗО – 1406 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1180 (+3) ед,
- самолетов – 413 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174),
- крылатые ракеты – 3271 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50913 (+101) ед,
- специальная техника ‒ 3907 (+0)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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