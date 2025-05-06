Потери врага по состоянию на 6 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1168 год полномасштабной войны составляют 959 500 человек.

Потери России в войне на 6 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 мая потеряла:

личного состава – около 959 500 (+1430) человек,

танков ‒ 10 766 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 416 (+5) ед,

артиллерийских систем – 27 431 (+61) ед,

РСЗО – 1378 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1155 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145),

крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103) ед,

специальная техника ‒ 3873 (+3) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 6 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

54 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;

70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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