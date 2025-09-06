Потери врага по состоянию на 6 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1291 день полномасштабной войны составляют 1 087 180 человек.

Потери России в войне на 6 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 сентября потеряла:

личного состава – около 1087180 (+960) человек;

танков – 11161 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23243 (+0) ед;

артиллерийских систем – 32474 (+39) ед;

РСЗО – 1480 (+0) ед;

средства ПВО – 1217 (+1) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56523 (+256);

крылатые ракеты – 3686 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 60 950 (+119);

специальная техника – 3957 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 6 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 68 враждебных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

