Потери врага по состоянию на 6 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1291 день полномасштабной войны составляют 1 087 180 человек.
Потери России в войне на 6 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 сентября потеряла:
- личного состава – около 1087180 (+960) человек;
- танков – 11161 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23243 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 32474 (+39) ед;
- РСЗО – 1480 (+0) ед;
- средства ПВО – 1217 (+1) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56523 (+256);
- крылатые ракеты – 3686 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 60 950 (+119);
- специальная техника – 3957 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 6 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 68 враждебных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
