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Потери врага по состоянию на 7 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1139-е сутки полномасштабной войны составляют 925 020 человек.
Потери России в войне на 7 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 апреля потеряла:
- личного состава – около 925 020 (+1350) человек,
- танков ‒ 10567 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21997 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 25817 (+31) ед,
- РСЗО – 1356 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1124 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31874 (+28),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+15),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43120 (+70) ед,
- специальная техника ‒ 3790 (+1)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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