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Потери врага по состоянию на 7 июня 2025 – Генштаб ВСУ

генштаб
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие утраты личного состава русской армии РФ на 1200 день полномасштабной войны составляют 995 030 человек.

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Потери России в войне на 7 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июня потеряла:

  • личного состава – около 995030 (+1120) человек,
  • танков ‒ 10904 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52) ед,
  • артиллерийских систем – 28850 (+56) ед,
  • РСЗО – 1410 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 1181 (+1) ед,
  • самолетов – 413 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39493 (+300), крылатые ракеты – 3308 (+37),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51079 (+166) ед,
  • специальная техника – 3908 (+1).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 7 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 87 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 6 управляемых ракет Х-59/69;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко