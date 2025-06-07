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Потери врага по состоянию на 7 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие утраты личного состава русской армии РФ на 1200 день полномасштабной войны составляют 995 030 человек.
Потери России в войне на 7 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июня потеряла:
- личного состава – около 995030 (+1120) человек,
- танков ‒ 10904 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52) ед,
- артиллерийских систем – 28850 (+56) ед,
- РСЗО – 1410 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 1181 (+1) ед,
- самолетов – 413 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39493 (+300), крылатые ракеты – 3308 (+37),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51079 (+166) ед,
- специальная техника – 3908 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 7 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 87 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 6 управляемых ракет Х-59/69;
- 1 крылатую ракету Искандер-К.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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